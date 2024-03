Yasmin comenta convivência com Davi no BBB 24 e nega perseguição

Eliminada do BBB 24 (Globo) com 80,76% dos votos, Yasmin Brunet concedeu sua primeira entrevista pós-confinamento ao programa Bate-Papo BBB (Globoplay). Veja os destaques da conversa.

O que Yasmin falou após ser eliminada

Reviu sua trajetória e soube o que o público achou de sua participação: "Concordo que não servi jogo, tá gente? Não sabia o que estava fazendo lá dentro. Tentei e dei o meu melhor, mas é muito difícil."

Explicou o motivo de seu "ranço" por Alane: "Depois do negócio das estalecas começou a me incomodar muito, porque ela veio cobrar uma coisa que não tinha moral nenhuma."

Assistiu a um VT de discussão com Davi e comentou a rivalidade com o brother: "Como começou exatamente não consigo dizer. [...] Tem gente que é mais fácil de convivência. Vendo aqui de fora, é uma coisa muito diferente."

Ainda sobre Davi, comentou sobre a convivência difícil na casa e negou perseguição ao brother: "Não sei como foi mostrado aqui fora, mas para mim não foi perseguição. [...] Não pensei em recalcular minha rota porque soaria muito falso. E não gosto de pessoas que usam as outras quando acham que estão numa posição de vantagem."

Assistiu ao vídeo original que deu origem à fofoca que MC Bin Laden e Lucas Buda repassaram sobre Davi supostamente estar contra os Camarotes: "Obviamente não foi como me foi passada essa história. Tô p*ta!"

Ficou chocada ao ver os comentários de Rodriguinho sobre seu corpo: "A gente só sabe do que chega aos nossos ouvidos e tem que escolher confiar ou não. Às vezes confiamos e nos decepcionamos, como agora."

Afirmou que se incomodou com alguns comentários de Rodriguinho sobre sua compulsão alimentar: "Eu lembro de muito momentos em que fiquei: 'Bom, não vou falar nada'."

Revelou que pretende manter a amizade com Leidy Elin após o programa: "Quero que ela chegue até a final, mas estou louca para vê-la novamente."

Soube do suposto fim do relacionamento de Lucas Buda com a esposa por meio de Michel: "Por isso que ela [esposa] não apareceu no Almoço do Anjo!"

Explicou o motivo de não ter colocado a casa no Tá Com Nada: "Não permitiram. Me chamaram no Confessionário e falaram que era contra as regras, que eu não poderia fazer isso."

