BBB 24: Pitel encontra mala no quarto e 'ganha' o 'Poder do Falso'

Fernanda e Pitel encontraram a mala deixada pelo invasor na quarta-feira (13) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após a gravação da dinâmica do invasor dentro do BBB, os brothers entraram na casa e procuraram por objetos ou algo que indicassem a presença de quem lá esteve.

Eles não encontraram nenhuma evidência e, em poucos minutos, desistiram de procurar. "Muito estranho o invasor vir e não fazer nada", comentou Beatriz.

No entanto, o invasor deixou, sim, uma mala em uma das camas do Quarto Gnomo. Os brothers só foram descobrir algumas horas depois.

Pitel e Fernanda descobriram a mala. Ao abrir, encontraram um colar e uma instrução sobre o "Poder do Falso", informando que quem o encontrasse deveria usar um colar até a formação de Paredão no próximo domingo.

Na sorte, elas decidiram que Pitel ficaria com o colar.

Boninho já havia avisado na noite anterior pelas redes sociais que se trataria de uma "trolagem" com o elenco: Marcos Veras e Welder Rodrigues deixariam uma mala com um "presente" — trata-se do Poder Falso. "E sabe o que esse poder quer dizer? Nada! É falso", disse Boninho.

