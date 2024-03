Parcial UOL mostra que rixa com Davi contribuiu para a eliminação de Yasmin

Yasmin Brunet foi a décima segunda eliminada do BBB 24 (Globo). Confira o que motivou a sua eliminação, conforme a parcial da enquete do UOL.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

A maioria do público do UOL acredita que o posicionamento contra Davi influenciou sua saída. A alternativa contabilizou 41,72% dos votos.

Outros indicaram que ela deixou a competição por ser planta no jogo, o que rendeu 20,44% dos votos.

"Ser Camarote", "ficar próxima à Wanessa Camargo" e "prometer e não cumprir" foram outros pontos destacados. As opções receberam 12,51%, 11,11% e 10,26% dos votos, respectivamente.

No entanto, para o público do UOL, "desalinhar crakras da casa" não foi relevante para ser eliminada, contando apenas com 3,96% dos votos.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Yasmin Brunet no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 1688 votos 11,20% Ser do Camarote 9,00% Muita promessa e pouca ação 20,73% Ser uma das plantas da edição 11,43% Proximidade com Wanessa atrapalhou seu jogo 43,31% Se posicionar contra Davi 4,32% Ter desalinhado os chakras da casa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1688 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash