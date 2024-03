MC Bin Laden sobrevive e é único Camarote que segue na disputa do BBB 24

MC Bin Laden é o único Camarote que sobreviveu no BBB 24 (Globo). Os demais foram eliminados ou deixaram a competição antes de chegar a 1 mês da grande final.

O que aconteceu

O funkeiro é o único que chegará mais próximo da final. Com previsão para acontecer no dia 16 de abril, MC Bin Laden estará no programa faltando apenas um mês para a premiação.

Dos seis famosos, metade foi eliminada do jogo. Vinicius Rodrigues, Rodriguinho e Yasmin Brunet foram para o Paredão e disputaram a preferência do público. Enquanto o atleta e o cantor saíram da casa em sua estreia na berlinda, a modelo foi eliminada na segunda vez que foi emparedada.

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24. A cantora foi desclassificada por agredir Davi. Em vídeo postado no Instagram, ela se desculpou e apontou que algumas de suas ações em relação ao adversário "se enquadram no racismo estrutural".

Por sua vez, Vanessa Lopes desistiu no início do programa. Acreditando que o jogo era uma farsa, a tiktoker apertou o botão da desistência. Logo depois, passou por tratamento médico e informou ter vivido um "quadro psicótico agudo" no confinamento.

