Assim como Lucas Buda, Lucas Fernandes flertou com sister estando noivo

No BBB 24 (Globo), Lucas Henrique (Buda) não foi o primeiro a flertar com uma participante sendo comprometido. Em 2018, Lucas Fernandes também foi infiel à sua noiva, Ana Lúcia Vilela.

O que aconteceu

Lucas Fernandes flertou com Jéssica Muller em sua edição. Os dois trocaram carinhos e rolou até beijinho no pescoço. Com a situação, ele chegou a ser chamado de "noivo de Taubaté", relembrando o meme da grávida de Taubaté.

A então noiva do participante ganhou fama. Vivendo como influenciadora, Ana Lúcia Vilela conquistou 2 milhões de seguidores na época e foi acusada de lucrar com a infidelidade do parceiro. Depois do BBB 18, os dois reataram a relação e casaram em 2019.

A situação se repete com Camila Moura. A esposa de Lucas Henrique criticou a intimidade que o brother teve com Pitel e o acusou de traição. Desde então, a professora ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e apontou que seu casamento com o capoeirista chegou ao fim.

