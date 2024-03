BBB 24: Lucas conta à sister sobre a rotina de trabalho da esposa

Lucas comentou com Raquele, na área externa do BBB 24 (Globo), sobre a rotina de Camila Moura, esposa do professor de Educação Física.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na conversa, o brother contou que acredita que a esposa foi demitida enquanto ele está no programa.

"Camila trabalha muito tranquila. Ela trabalha três vezes na semana só. Trabalhava...deve ter sido mandada embora quando eu sai. Ela ia ser mandada embora. Em dezembro, ela foi avisada e fevereiro ela ia ser mandada embora", contou o capoerista.

Raquele, então, questionou se Camila era concursada e ele respondeu: "Não. É escola particular? muito longe de casa".

"Ela ia de que?", perguntou a doceira.

"De busão. Saia de casa cinco e meia da manhã e chegava na escola às 7h? Muito trânsito", respondeu o brother.

"E ela trabalhava três vezes? Tipo, de manhã até à noite?", questionou a capixaba.

E, o brother explicou: "De manhã até começo da tarde. Saia 12h30, 13h."

"Ela dá aula mais para adulto... adolescente?", continuou a sister.

"Adolescente! Ela pega 12 a 15 anos", respondeu Lucas.

Raquele concluiu: "Uma idade boa assim, né? Que já entende as coisas".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 25092 votos 8,07% Alane 5,36% Beatriz 32,99% Davi 14,33% Fernanda 0,37% Giovanna 0,98% Giovanna Pitel 15,15% Isabelle 3,22% Leidy Elin 0,48% Lucas Henrique 16,81% Matteus 1,63% MC Bin Laden 0,61% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 25092 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash