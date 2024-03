BBB 24: Leidy avalia sua performance com nota zero

Hoje (13), no Confessionário do BBB 24 (Globo), os brothers tiveram que avaliar a própria performance no jogo durante o Raio-X. Leidy Elin disse estar muito cansada do jogo e se avaliou com nota zero.

O que aconteceu

A pergunta feita no Raio-X foi: "Numa escala de 0 a 10, como você avalia sua performance no jogo e por quê?".

Depois da Eliminação de sua amiga, Yasmin, Leidy disse que queria ir embora da casa do BBB 24 (Globo). No Confessionário, a sister demonstrou bastante desânimo em continuar no jogo.

"Zero, pra mim", respondeu a trancista.

"Eu estou sendo eu. Eu não tenho sangue de barata, como vocês puderam ver. E é isso. Estou só cansada mentalmente", explicou a sister.

Depois da declaração, a trancista permaneceu os próximos 40 segundos cabisbaixa e em silencio até o final do Raio-X.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 24529 votos 8,24% Alane 5,47% Beatriz 33,31% Davi 13,84% Fernanda 0,37% Giovanna 0,98% Giovanna Pitel 14,58% Isabelle 3,29% Leidy Elin 0,49% Lucas Henrique 17,16% Matteus 1,66% MC Bin Laden 0,62% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 24529 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

