Parcial UOL: Rival de Yasmin lidera favoritismo após eliminação da modelo

Após Yasmin Brunet ser eliminada no 12º Paredão do BBB 24 (Globo), o público do UOL elegeu um novo favorito ao prêmio. Veja o que indica a parcial da enquete.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Davi foi eleito o favorito para vencer o programa, com 31,38% dos votos. O participante teve vários embates com a casa ao longo de sua trajetória.

Matteus, Fernanda e Alane também se destacaram no ranking de favoritos. O estudante, a confeiteira e a bailarina receberam 22,14%, 15% e 10,88% dos votos, respectivamente.

Já Lucas Henrique (Buda) e Giovanna ficaram no final da lista. Enquanto o capoeirista contabilizou 0,29% dos votos, a nutricionista contou com apenas 0,09% dos votos.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 18216 votos 8,96% Alane 6,27% Beatriz 34,01% Davi 14,79% Fernanda 0,12% Giovanna 0,81% Giovanna Pitel 7,95% Isabelle 3,99% Leidy Elin 0,26% Lucas Henrique 20,61% Matteus 1,82% MC Bin Laden 0,41% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 18216 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash