BBB 24: Boninho anuncia trolagem com Poder do Falso; entenda

Boninho, diretor do BBB 24 (Globo), anunciou nas redes sociais mais uma trolagem com o elenco do reality show: desta vez, os brothers serão surpreendidos com o Poder Falso.

O que aconteceu

Boninho foi às redes sociais para fazer o anúncio: ele avisou que os confinados vão receber um presente de Marcos Veras e Welder Rodrigues nesta hoje (13), durante a gravação do quadro Vamo Invadir Sua Casa.

O diretor deu detalhes da brincadeira: "Eles [Marcos e Welder] vão deixar de presente para eles uma malinha com um cadeado. E quem abrir vai ganha um poder, o Poder do Falso. E sabe o que esse poder quer dizer? Nada! É falso."

Na legenda da publicação, ele adicionou: "E o Poder do Falso vem completo, com colar e tudo."

Nos últimos dias, os brothers já passaram por outras trolagens da direção: foram acordados ao som da música "Infiel", de Marília Mendonça, e receberam cinco trotes seguidos do Big Fone — a última ligação colocou Davi no 11º Paredão.

