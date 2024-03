Por que Beatriz é a verdadeira 'exterminadora de Camarotes' no BBB 24?

Pitel e Yasmin apontaram que Davi seria o "exterminador de Camarotes" no BBB 24 (Globo). No entanto, Beatriz se mostrou ser a verdadeira exterminadora por indicar famosos que saíram da competição.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Beatriz é a verdadeira exterminadora de Camarotes. A vendedora teve duas lideranças na casa e, em ambas, foi certeira em sua indicação.

Rodriguinho e Yasmin foram eliminados pela sister. A integrante do grupo Fadas foi a responsável por colocá-los no Paredão. O cantor e a modelo saíram com 78,23% e 80,76% dos votos, respectivamente.

Davi foi indicado como exterminador de Camarote por estar envolvido nas eliminações dos famosos. Antes de Yasmin ser eliminada, em papo com Pitel, recordou que o rival foi mencionado no discurso de saída de Rodriguinho e denunciou a agressão de Wanessa Camargo, que foi expulsa do programa.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Yasmin Brunet no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 1022 votos 14,97% Ser do Camarote 9,98% Muita promessa e pouca ação 18,79% Ser uma das plantas da edição 10,67% Proximidade com Wanessa atrapalhou seu jogo 41,68% Se posicionar contra Davi 3,91% Ter desalinhado os chakras da casa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1022 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash