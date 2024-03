BBB 24: Após trolagem, Pitel acerta significado de 'Poder do Falso'

Após Pitel e Fernanda encontrarem a mala deixada pelo invasor na quarta-feira (13) com o "Poder do Falso", Pitel adivinhou que o poder é uma trolagem.

O que aconteceu

Após a gravação da dinâmica do invasor dentro do BBB, os brothers entraram na casa e procuraram por objetos ou algo que indicassem a presença de quem lá esteve.

O invasor deixou uma mala em uma das camas do Quarto Gnomo. Os brothers só foram descobrir algumas horas depois.

Pitel e Fernanda descobriram a mala. Ao abrir, encontraram um colar e uma instrução sobre o "Poder do Falso", informando que quem o encontrasse deveria usar um colar até a formação de Paredão no próximo domingo, que foi usado por Pitel.

Em conversa logo depois na área externa, Pitel adivinhou a dinâmica: "Eu acho que não é nada. É só pra colocar 'marola'".

Alguns brothers, como Raquele e Lucas, questionaram a Pitel o que significava ao vê-la com o colar, mas ela disse que só poderia contar no domingo.

Lucas indicou que deve ser uma "trolagem".

Fernanda também cogitou a possibilidade. "Pode ser zoeira, pra pilhar os outros. Mas pode ser um poder sim, também, por que não?".

Boninho já havia avisado na noite anterior pelas redes sociais que se trataria de uma "trolagem" com o elenco: Marcos Veras e Welder Rodrigues deixariam uma mala com um "presente" — trata-se do Poder Falso. "E sabe o que esse poder quer dizer? Nada! É falso", disse Boninho.

