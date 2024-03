Bárbara: Trollagem ou não, colar de Pitel ao menos gera movimentação no BBB

A 'mala do poder do falso' deixada por Boninho, 62 - e encontrada por Pitel, 24 - vem gerando burburinho dentro do BBB 24 (Globo). Muitos acham que o colar que estava dentro da mala atribui algum poder a quem se apossou dele. Boninho, porém, deixou claro que se trata apenas de uma 'trollagem' com os brothers.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, zombou do Big Boss por criar uma dinâmica que não altera em nada em rumos da competição. "Confesso que às vezes me pergunto: de onde surgem essas ideias do Boninho? Se fizesse algo no jogo, eu não iria achar ruim - mas é falso! Fico pensando: por que é que ele não põe um poder de verdade nessa dinâmica?"

Bárbara Saryne, por sua vez, pensa que ao menos a intervenção de Boninho conseguiu movimentar um pouco a casa. "Sendo sem graça ou não, prefiro quando o Boninho está com esse espírito de querer fazer alguma coisa do que quando está parado - e o mesmo vale para o pessoal na casa. Prefiro quando a Leidy jogue as coisas na piscina do que a galera que fica só [choramingando] no quarto. Boninho, pode inventar mais coisas!"

Ela vê com bons olhos a agitação dos brothers em busca de entender o significado por trás da mala e do colar. "O que acho válido nisso tudo é que está mexendo com a cabeça deles, o Bin Laden já está criando teorias... É melhor isso do que uma casa parada. Pelo menos, tem alguma movimentação aí. Sou sempre a favor de movimentações."

