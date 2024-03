Ator de 'Barbie' surpreende ao mostrar lanche oferecido no Oscar 2024

Simu Liu, 34, ator de "Barbie", surpreendeu ao mostrar o lanche que os convidados receberam no Oscar 2024, que ocorreu no último domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Em uma rede social, o ator comentou sobre o lanche que foi oferecido a partir do intermédio do apresentador Jimmy Kimmel. "Oscar (3/10): Jimmy escondeu alguns pretzels macios e doces sob nossos assentos. Não foi glamouroso, mas cumpriu sua função", disse ele.

O ator depois comentou sobre as refeições servidas nas festas após a cerimônia do Oscar. "Gov Ball (11/10): Foi insano. Pizzas assadas em forno a lenha, paella, wagyu, hambúrgueres , pato à Pequim? Eu não fiz nada além de me entupir de comida o tempo todo. Vanity Fair (7/10): A famosa festa com hambúrgueres à disposição. Não tem como errar. Madonna (9/10): Uma variedade completa de curry, arroz, naan e samosas. Eu simplesmente já estava muito cheio", contou.

Nos comentários, as pessoas brincaram com a avaliação inusitada do ator. "Isso é muito mais interessante do que quem vestiu o quê", disse uma seguidora. "Isso é tudo que eu sempre quis saber sobre essas premiações e festas!", contou outra. "Se a comida não for boa, o evento será um fracasso", analisou mais uma.

Simu Liu mostra lanches oferecidos no Oscar 2024 Imagem: Reprodução/Instagram