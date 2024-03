Após levar fora de Giovanni, Cris ameaça fazer aborto em 'Elas por Elas'

No capítulo de quinta (14), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Cris (Valentina Herzsage) ameaça fazer um aborto.

Depois de levar um fora de Giovanni (Filipe Bragança), a filha de Lara (Deborah Secco) mente mais uma vez. "O que mais você vai aprontar, Cris? Não tá suficiente produzir vídeo falso, espalhar fake news, agora você decide fazer um aborto sem nem conversar comigo?", pergunta o moço.

O filho de Helena (Isabel Teixeira) fica preocupado com a ameaça, sem desconfiar que a gravidez é uma mentira. "Eu tô desesperada, Giovanni! .eu não quero ser mãe solteira!", afirma ela. "Eu vou ser um pai presente, vou ajudar a criar o nosso filho. Vou dar tudo que ele precisar", garante Gio.

Cris continua tentando mexer com o ex. "Você diz isso agora. Depois que nascer vai acabar fazendo o que muitos homens fazem. Pagar uma pensãozinha e pular fora! "Se eu tiver esse filho é para formar uma família, pai e mãe, como tem que ser, construindo um futuro juntos!", fala a irmã de Yeda (Castorine). "Isso é pedir demais, Cris...", responde o jovem.

Por fim, Giovanni cai na mentira da patricinha e aceita se casar com ela. "Eu não vou segurar essa barra! É isso que você quer pro seu filho? Então vem formar essa família comigo, pra eu poder ter uma gravidez em paz", mente a ex de Tony (Richard Abelha). "Se é isso que você quer pra levar adiante essa gravidez em paz, eu me caso com você", responde o neto de Sérgio (Marcos Caruso).

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.