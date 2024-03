Alane reage a falso poder de Pitel no BBB 24: 'Apavorada'

No início da noite de quarta-feira (13) no BBB 24, Alane, Bia e Matteus discutiram o colar "recebido" por Pitel.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Leidy chegou no quarto Fadas contando que Pitel recebeu um colar na despensa.

Na verdade, o colar foi achado por ela e Fernanda na mala deixada pelo invasor, mas as sisters combinaram de não contar isso para mais ninguém.

Alane ficou assustada com a possibilidade do poder ter sido escolhido em votação popular.

Cogitou-se de que o público escolheu entre as duas, após elas serem chamadas para o último Sincerão. "Se for isso e o público escolheu entre eu e a Pitel, se eu for pro Paredão com a Pitel, eu saio".

Alane disse ainda estar "apavorada" com o colar e que só ficará tranquila no domingo, ao saber o que o poder significa.

Beatriz e Matteus cogitaram hipóteses diferentes, como o colar ser uma extensão do Poder Curinga da última semana — com o qual Lucas imunizou Pitel.

O "poder" de Pitel, na verdade, não significa nada e é apenas uma "trollagem" feita por Boninho com os participantes.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 31894 votos 8,10% Alane 4,59% Beatriz 31,26% Davi 20,47% Fernanda 0,30% Giovanna 0,89% Giovanna Pitel 15,61% Isabelle 2,60% Leidy Elin 0,40% Lucas Henrique 13,94% Matteus 1,31% MC Bin Laden 0,53% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 31894 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash