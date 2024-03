'Pai' de Dragon Ball curtia Senna e Disney: 5 fatos sobre Akira Toriyama

O mangaká japonês Akira Toriyama morreu aos 68 anos e deixou um grande legado por meio de sua principal obra: Dragon Ball. O trabalho de Toriyama, no entanto, vai muito além das aventuras de Goku. Veja cinco curiosidades sobre ele:

Melhor mangá aos 26 anos

Ainda jovem, com 26 anos, Toriyama já era grande e reconhecido no mundo dos mangás. Sua primeira obra de sucesso, antes de Dragon Ball, foi Dr. Slump, que vendeu mais de 35 milhões de cópias só no Japão e rendeu o prêmio Shogakukan Manga (melhor mangá shonen), em 1981.

Dr. Slump segue as aventuras de um professor pervertido e a robô Arale, que é pequena, travessa, mas superforte. Em duas ocasiões, em Dragon Ball e Dragon Ball Super, Arale aparece em um crossover junto com Goku.

Referência para outros

Dragon Ball e Dr Slump, de Akira Toriyama Imagem: Reprodução/Shueisha

Um dos primeiros a tornar as histórias em quadrinhos japonesas famosas e populares ao redor do mundo, Toriyama virou uma referência para seus sucessores.

A inspiração é tanta que, do enredo ao design dos personagens, sempre se encontra uma ou outra semelhança nas obras de outros mangakás, em relação às obras de Toriyama.

Em Naruto e Bleach, por exemplo, o design laranja dos personagens, na roupa ou nos cabelos, segue influências de Dragon Ball Z.

Artistas como Eiichiro Oda (One Piece), Masashi Kishimoto (criador de Naruto) e Tite Kubo (criador de Bleach) já declararam abertamente que seguem influências de Toriyama.

Cavaleiro na França

Em 2019, Toriyama foi condecorado Cavaleiro da Ordre des Arts et des Lettres francesa, em uma cerimônia que aconteceu na embaixada da França no Japão.

A Ordem das Artes e das Letras é uma condecoração que recompensa "as pessoas que se distinguem pela sua criação no domínio artístico ou literário ou pela sua contribuição ao desenvolvimento das artes e das letras na França e no mundo".

Fã de obras americanas e da Disney

Akira já se declarou grande fã dos filmes de animação, especialmente "101 Dálmatas", da Disney. Ele dizia gostar de faroeste e filmes de ação.

Até hoje, fãs de Dragon Ball também especulam o gosto de Akira por quadrinhos americanos, como as histórias do Superman. É nítida a semelhança, por exemplo, entre Goku e o homem de aço.

Fã de Ayrton Senna e do Brasil

Toriyama não só gostava do Brasil como era um grande fã do piloto Ayrton Senna. Entre as décadas de 1980 e 1990, Senna vivia seu auge na carreira, com muitos fãs pelo Japão.

Toriyama e Senna Imagem: Reprodução/Shueisha

Um deles era Akira Toriyama, que no final da década de 1980 já era reconhecido por Dragon Ball. Nesse período, ele foi convidado para fazer um desenho da equipe McLaren de Fórmula 1 com personagens da tão famosa série. No desenho, o Goku foi colocado como Senna.

Em 1990, os dois se conheceram no GP da Alemanha. Ele fez um mangá chamado "BattleMan F-1 GP" que conta a história desse grande prêmio e de quando conheceu o piloto brasileiro.