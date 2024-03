Yasmin xinga sister e promete agressão: 'Vou estourar a cara de porrada'

Yasmin Brunet voltou a criticar Alane para seus aliados durante uma ação na tarde de hoje (12) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Yasmin confessou para Fernanda que estava em seu "limite" e que, se ficasse no BBB, ia "fazer merda". "A gente faz merda junto", respondeu Fernanda. "Parece que você esqueceu que é a porr* da Yasmin Brunet".

"Quero sair daqui, não aguento mais", insistiu a modelo. "Uma pirralha, nem tirou a fralda ainda... Que horas será que pode sair daqui já. Eu quero sair daqui, não quero ficar no mesmo ambiente."

Em outro momento da ação, a sister repetiu a ideia para Lucas, Leidy Elin e Giovanna. "Tô no meu limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela", disse.

Yasmin ainda chamou Alane de "piranha" e disse que "precisava" deixar o reality.

"Baixo é o c* dela, que deve estar subterrâneo já. Porr* do cacet*. Juro, cara, eu preciso ir embora, vou estourar a cara dela de porrada", disse.

Em conversa com Pitel, Yasmin ainda disse que prefere "estourar os miolos" do que ter que ouvir "essa coisa aí o tempo todo", se referindo a Beatriz. "É torturante, torturante, desnecessário, desumano, um saco do caralh*. Só gosta quem não tá vivendo 24h por dia com isso", disse. "Preguiça do caralh*, um desespero para aparecer [...] "É torturante, é torturante, é torturante essa mulher dando susto na gente. Gritaria do caralho."

