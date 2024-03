Yasmin se despede do BBB 24 com Sincerão debochado e sem moral

Yasmin participou do Sincerão de ontem (11) no BBB 24 (Globo) e acabou mencionando novamente Davi, classificando-o como um "péssimo jogador".

Segundo Chico Barney, que opinou sobre o comportamento da sister no Central Splash de hoje (12), todo o contexto da fala sobre Davi ajuda a explicar por que Yasmin será eliminada com tanta rejeição hoje (12).

"Mostra, mais uma vez, que ela está completamente perdida. Davi se mostra jogando o tempo inteiro, é um ótimo jogador, e a resposta que ela vai ter é a eliminação", concordou Bárbara Saryne.

Após o Sincerão, Davi e Yasmin discutiram e a modelo mostrou ainda mais um lado "debochado".

"Ontem vi uma Yasmin um pouco mais próxima do que esperava: debochada, com uma voz falsamente mansa, indignada, mas querendo provocar. Eu achei mais divertida, mais interessante", disse Chico. "Pelo menos, ela jogava um veneno, mesmo que infantilóide [?] mas deu uma desmontada no Davi".

Para Chico, a participação da sister na dinâmica de ontem foi "uma despedida de gala interessante" para Yasmin.

"Foi a participação de despedida dela", disse Saryne. "É engraçado ver como ela perdeu completamente a moral dentro do jogo. Então realmente o melhor para ela é sair, porque ela não tem nada de diferente para entregar. O que acompanhamos até agora são promessas. O que ela tinha de credibilidade, perdeu".

A comentarista ainda salientou como Alane chamou a modelo de "mimada" e Davi expôs a falta de argumentação dela. "Senti que ela foi encurralada pelas Fadas de uma maneira muito inteligente, porque não a desrespeitaram, só mostraram o que ela faz: um jogo muito bobo, muito simplório".

Chico concluiu dizendo estar ansioso para ver se Yasmin adotará uma postura de "arrependida" ou "revoltada" nos programas pós-BBB.

