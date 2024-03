Yasmin ameaça Alane durante dinâmica do 'BBB 24': 'Tô no limite'

Yasmin, participante do Big Brother Brasil 24, protagonizou um momento tenso durante uma ação no programa ao xingar e ameaçar Alane, durante uma conversa com outros colegas de confinamento nesta terça-feira, 12.

Durante a interação com Lucas Henrique, Leidy Elin e Giovanna, Yasmin expressou sua irritação de forma contundente, declarando: "Eu vou fazer uma m*** real, tô no limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela. Eu quero vazar daqui... não aguento mais".

A tensão aumentou quando Yasmin proferiu ameaças mais explícitas: "Vou estourar essa p*** (...) Vou pedir meu negócio de cabelo de volta, né, porque depois que essa p*** fez tudo aquilo ontem, ainda tem esse negócio de que pediu emprestado e ela falou ‘ah, como você é baixa, Yasmin’. Baixa é o c* dela que deve estar subterrâneo já. Juro, eu preciso ir embora, eu vou estourar a cara dela de p***".

A bailarina e a modelo têm protagonizado alguns desentendimentos. Na madrugada desta terça-feira, 12, Alane acusou Yasmin de não contribuir para o ambiente da casa e alegou que a mesma desrespeitou sua fé anteriormente. Em resposta, Yasmin negou as acusações e afirmou: "Eu jamais falaria da fé de alguém".