Yas Fiorelo: Alvo de racismo, Leidy vai ter pós-BBB mais difícil que Yasmin

Leidy Elin, 26, e Davi Brito, 21, trocaram gritos e ofensas dentro do BBB 24 (Globo). No auge da discussão, ela jogou as roupas do rapaz na piscina da casa. Inconformado, Davi chorou e prometeu vingança - mas depois voltou atrás na promessa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, lamentou que as atitudes contra Davi provavelmente sairão mais caras para a trancista, que é negra, do que para as famosas - e brancas - Yasmin Brunet, 35, e Wanessa Camargo, 41. "Gostaria muito que a Leidy Elin saísse do Big Brother e tivesse um pós-reality tranquilo, mas sei que não vai acontecer. Para ela, as coisas vão ser muito diferentes do que vão ser, por exemplo, para a Yasmin e a Wanessa."

Na visão de Yas, será mais penoso para Leidy consertar sua imagem junto à opinião pública do que para os demais desafetos de Davi na casa. "O que me incomoda é saber que, quando a Leidy sair, vai arcar com as consequências das atitudes da Yasmin e das atitudes dela própria. É uma pena, mas sabemos que, para perdoar a Leidy, as pessoas vão levar muito mais tempo que para perdoar a Yasmin."

A apresentadora concluiu criticando com veemência os autores dos ataques raciais que a fluminense vem sofrendo desde o ataque a Davi. "Você pode não gostar da Leidy Elin, mas nada neste mundo te dá o direito de ser racista. Usar expressões racistas para validar seu comentário não tem a menor justificativa. É um discurso que não serve nem para quem está lá dentro [do BBB], nem para quem está aqui fora."

SBT deixa Regina Volpato mal aproveitada e imita Encontro em matutino

O SBT estreou nesta segunda-feira (11) seu mais novo matutino, intitulado Chega Mais. O programa comandado por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias é parte da nova grade de programação criada por Daniela Beyruti para tentar tirar o canal da crise de audiência.

Leão Lobo teceu críticas ao lançamento da atração. "Achei meio burocrática. Parece muito com o Encontro, da Globo, até nos cenários. Tem aquela mesma pegada [do programa de Patrícia Poeta], uma coisa um pouco fria... Além disso, é longo demais - tem quatro horas de duração."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash