Wanessa Camargo pede desculpas a Davi e cita 'racismo estrutural'

Em novo vídeo publicado em suas redes sociais, Wanessa Camargo pediu desculpas a Davi por suas atitudes no BBB 24 (Globo). A cantora foi desclassificada do programa no início de março.

O que Wanessa disse

A cantora começa. "Oi gente, como eu falei no vídeo anterior, eu precisei tirar esse tempinho pra assimilar tudo o que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias e foi muito bom. Porque o tempo se encarrega de colocar tudo em seu devido lugar. Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos".

Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso estou aqui. Hoje, entendo, que algumas das minhas falas e comportamentos dentro do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade e em nós, pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta de quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos. Wanessa Camargo

Na sequência, ela pede desculpas a Davi. "Devo sim um pedido de desculpas ao Davi, a sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram ofendidas. Me desculpem, do fundo do coração".

"Quero deixar registrado que a conversa não se encerra aqui. Quero aprender, conhecer e me tornar antirracista e assim construir uma sociedade muito mais justa e igualitária para todos nós", acrescenta ainda.

A saída da cantora do programa aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após uma festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

Davi se queixou da agressão e, no Confessionário, pediu que a produção interviesse. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas exibida durante a edição ao vivo do reality.

