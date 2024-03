Vanessa Rozan comenta truque para aplicar sombra com papel higiênico

Pincel é coisa do passado? Para uma trend que viralizou no TikTok, sim: batizada de "scrunched-up tissue eye look" (olhar de tecido amassado, em tradução literal), a técnica consiste em aplicar sombra colorida com papel higiênico ou lenço de papel. No décimo segundo episódio do Lab da Beleza, Vanessa Rozan comenta o truque e diz se ele funciona mesmo ou é cilada.

A expert explica que, nos vídeos, algumas pessoas defendem que o papel absorve melhor a sombra colorida e ajudaria a fazer desenhos na pálpebra. Mas a primeira ressalva que Vanessa faz é justamente quanto ao formato da pálpebra de quem testou o truque: "A maioria delas tem uma pálpebra gigante, que permite fazer esses carimbos".

A técnica, portanto, certamente não vai funcionar em quem tem um formato menor de pálpebra. "Pra mim, por exemplo, não daria certo", diz a maquiadora.

Vanessa também faz um alerta: em quase todos os vídeos da trend, as pessoas aplicaram cílios postiços ao final da maquiagem, o que, para a expert, é uma nítida tentativa de esconder o resultado. "Cuidado pra não cair em golpe de internet".

Assista ao vídeo acima ou abaixo para saber o veredito do Lab da Beleza: