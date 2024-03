Tadeu dá bronca na casa do BBB 24 após treta: 'Chegamos no limite'

Após Leidy jogar as roupas de Davi na piscina depois de uma treta no BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt deu uma bronca geral na casa.

O que aconteceu

O apresentador começou. "Chegamos no limite. O que a Leidy fez de jogar as roupas não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças que o Davi ameaçou poderiam passar muito do limite. Chega. Basta. Onde isso vai chegar?".

Esse não é o BBB que a gente quer. Esse não é o BBB que ninguém quer ver. Tadeu Schmidt

"Vamos abrir o jogo aqui. Ninguém espera que vocês vivam em paz 100 dias, numa colônia de férias. Vocês sabem que o pessoal curte quando tem uma treta e tá tudo certo. Mas até isso tem limite. Tudo tem limite. Ninguém quer arriscar fazer uma besteira", disse.

Tadeu finalizou. "Então ponto final nessa história, por favor".

A treta aconteceu após o Sincerão da última segunda-feira (11). Depois de uma discussão acalorada com Davi, a trancista pegou as roupas do brother e as jogou na piscina.

Davi chegou a pensar em formas de se vingar, mas não levou adiante.

BBB 24 - enquete UOL: Davi deve se vingar de Leidy após ter roupas jogadas na piscina? Resultado parcial Total de 5346 votos 31,80% Sim, Leidy merece a vingança 56,60% Não, Davi deve focar no jogo 11,60% Sou a favor da treta generalizada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5346 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

