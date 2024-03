Sincero ou não, pedido de desculpas de Wanessa Camargo era necessário

Wanessa Camargo, 41, divulgou nas redes sociais um vídeo se retratando pelas atitudes que teve contra Davi Brito, 21, dentro do BBB 24 (Globo). Ela reconheceu que por vezes agiu contra o rapaz movida pelo racismo estrutural e declarou seu compromisso com a luta antirracista.

Para Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, a retratação feita por Wanessa é válida sendo sincera ou não. "É um pedido de desculpas que, independente de a intenção ser ou não limpar a imagem dela, é necessário, pelo alcance que ela tem. A mensagem dela vai ser absorvida por diversas pessoas que, talvez, achavam normal o comportamento que ela tinha lá dentro com o Davi e achavam exagero ficar criticando ela. Mesmo que as intenções sejam outras, acho válido ter esse tipo de posicionamento, sempre vou achar."

Bárbara Saryne, por sua vez, considerou que as desculpas da cantora a Davi vieram no momento certo. "Naquele primeiro pedido de desculpas, mesmo sentindo que faltou ter citado o Davi, me pareceu OK, porque não adiantava nada ela pedir perdão da boca para fora, sem ter tido tempo o suficiente para ter noção do que aconteceu."

Bárbara aplaude ainda Wanessa por ter assumido o compromisso de corrigir, fora do BBB, as atitudes equivocadas que tomou dentro do reality. "Agora, passado o tempo, que bom que ela usou as redes e o alcance dela para falar sobre isso. E o mais importante, além do pedido de desculpas, é ela se comprometer a se tornar uma pessoa melhor e a contribuir com a luta antirracista."

