Saiba qual o cachê milionário que Christopher Nolan faturou com 'Oppenheimer'

O cineasta britânico Christopher Nolan saiu da cerimônia do Oscar na noite de domingo, 10, com duas estatuetas por Oppenheimer, que venceu as categorias de melhor filme e melhor direção, além de outras cinco. O filme sobre o criador da bomba atômica, porém, rendeu muito mais que uma coleção de prêmios na temporada mais badalada de Hollywood: Nolan teria faturado quase 100 milhões de dólares com o longa, de acordo com a revista americana Variety.

A bolada remete à soma de salário, participação nos lucros e bilheteria, mais um bônus pelas vitórias no Oscar. A publicação ouviu "fontes bem informadas", mas não obteve resposta a um pedido de comentário feito a representantes do cineasta.

Oppenheimer, que estreou nos cinemas em julho de 2023, foi feito com um orçamento de 100 milhões de dólares e atingiu uma bilheteria mundial de 958 milhões de dólares. No Oscar, venceu sete das 13 categorias em que concorria: melhor filme, direção, ator, ator coadjuvante, direção de fotografia, montagem e trilha sonora original.

O filme conta a história do físico americano J. Robert Oppenheimer, pai da bomba atômica. Nolan também assina o roteiro do filme, uma adaptação do livro Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Nas telonas, o personagem é interpretado pelo irlandês Cillian Murphy, o ator mais premiado de 2024.