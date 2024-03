Sabrina Boing faz harmonização facial após colocar 6 litros de silicone

Sabrina Boing fez harmonização facial após um mês de cirurgia de seis litros de silicone.

O que aconteceu

A DJ realizou uma harmonização facial de botox full face, que aplica a toxina botulínica em todas as áreas do rosto. "De início pensei que não iria querer ver nenhuma seringa por perto e quando pensava em agulhas já fazia com que o meu pensamento fugisse da minha mente".

"Mas, logo me passou pela cabeça: Por que não? Foi neste momento que resolvi mergulhar de cabeça na ideia. Eu também queria me sentir mais bonita".

Sabrina contou que o interesse surgiu também depois da lipoaspiração. "Notei o meu rosto afinando e não queria que ele ficasse com aspecto de cansaço. Quero manter tudo perfeito, o rosto precisa combinar com o resto!".

Em fevereiro, a influenciadora já tinha passado por uma cirurgia para trocar as próteses de silicone para três litros em cada seio, mas garante que não está viciada em procedimentos. "Eu não acho que isso seja um vício, estou me sentindo muito bem e sei que a ciência pode melhorar ainda mais a minha aparência".