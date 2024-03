Matthew Perry: testamento revela para quem ficou a fortuna do ator

Quatro meses após a morte de Matthew Perry foi divulgado o testamento do ator e os beneficiários da fortuna do astro de Friends.

O que aconteceu

A revista 'People' revelou que a fortuna de Perry foi depositada em um fundo fiduciário em Hollywood.

O testamento do ator foi escrito em 2009. Nele, Perry determina que os pais, John Perry e Suzanne Morrison, são os beneficiários do fundo. A meia-irmã Caitlin Morrison e Rachel Dunn também são beneficiárias da fortuna de Perry.

Fundo fiduciário é um acordo legal para transferir patrimônio a herdeiros. Os beneficiários são os próprios herdeiros dos bens. Segundo a revista, Matthew Perry deixou mais de 1 milhão de dólares (R$ 4,98 milhões) em bens.

O detalhe é que Perry determinou no testamento que, caso tivesse filhos, nenhum deles poderia ter acesso à fortuna do ator. O astro de Friends, no entanto, nunca foi pai.