Resumo novela Renascer (13/3): Próximo capítulo desta quarta-feira

No capítulo desta quarta-feira de "Renascer", Egídio se incomoda com a presença da filha, e discute com Dona Patroa. Dona Patroa repreende Sandra por ter trancado a faculdade.

Eriberto encontra Neno e Pitoco, e diz que está à procura de Du. Neno não gosta quando Pitoco pede o endereço de Teca a Eriberto.

João Pedro, que está na estrada com o carro, ajuda Sandra, que está com dificuldades de domar o cavalo. Os dois se conhecem, mas João Pedro se afasta assim que Sandra conta que é filha de Egídio.

Deocleciano deixa a entender a Damião que alguém pode vir atrás dele por conta da morte do intermediário. José Inocêncio hesita diante da ideia de Mariana de abrir uma escola para adultos.

Sobre "Renascer"

Substituta de "Terra e Paixão", "Renascer" é escrita por Bruno Luperi. O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.