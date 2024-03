Ovo de pudim, cannoli e até 'caviar': 15 opções diferentes para a Páscoa

A Páscoa se aproxima e, para os amantes de chocolate, não é uma tarefa nada fácil decidir qual ovo escolher.

Além das versões tradicionais ou com sabores de bombons clássicos, há cada vez mais opções "diferentonas", que aliam o chocolate a nossas sobremesas favoritas, combinam ingredientes inusitados e até se inspiram em vilãs de contos de fadas. Nossa reuniu 15 ovos de Páscoa desse tipo para você conhecer —e se deliciar:

1. Ovo de pudim

Este ovo da Flakes, confeitaria de Porto Velho (RO) que agora possui filiais também em São Paulo (SP), viralizou na web graças à combinação de casca de chocolate branco e recheio em camadas de brigadeiro branco, bolo de baunilha, mousse 3 leches (3 leites) e pudim. Tanto a calda quanto o pudim são entregues separadamente, para que você possa se servir na hora de comer.

A unidade de 400 g sai por R$ 149. Já as versões de 750 g custam R$ 229 e as de 7 kg têm preço de R$ 1.799.

Mais informações em: linktr.ee/flakesbrasil

2. Ovo 'de cacau'

Com a cara do fruto, este ovo tem mesmo casquinha de chocolate 51% cacau, mas seu recheio trufado é de geleia de maracujá. Vegano, sem adição de açúcar e sem glúten, a criação da Cacau Vanilla leva ainda creme de amêndoas, leite de coco e sal marinho —é ideal para quem tem restrições alimentares.

A unidade de 430 g sai por R$ 287.

Mais informações em: cacauvanillashop.com.br.

3. Ovo de morango liofilizado

O nome pode parecer complexo, mas a fruta que entra nesta receita da Doceria Zucker —de Mirandópolis e São Paulo— passa por um processo de congelamento a seco, resultando em um produto similar ao desidratado.

O resultado equilibraria os sabores doces e ácidos, segundo a equipe da casa do chef Gabriel Pita.

O ovo possui três camadas: casca de chocolate branco, uma camada de chocolate ao leite e crosta dos morangos, já triturados. Ele é acompanhado por bombons de morango.

A unidade sai por R$ 169.

Mais informações em: linktr.ee/Doceriazucker

4. Ovo de paçoca

Ovo de paçoca da Levena Imagem: Divulgação

A confeitaria Levena, do chef Diego Lozano, usou o docinho de festa junina para celebrar a Páscoa. O ovo de paçoca é composto por uma casca de chocolate branco com crocantes de amendoim e recheio de ganache de paçoca com flor de sal.

A unidade de 350 g custa R$ 140.

Mais informações em: instagram.com/levena_sp

5. Ovos das vilãs de contos de fadas

A confeitaria Renda de Açúcar, de São Paulo, se inspirou três vilãs dos contos de fada para criar ovos generosamente recheados para a Páscoa de 2024.

O primeiro foi batizado de Rainha de Copas, a antagonista de "Alice no País das Maravilhas", e possui casca de chocolate branco com interior de bolo Red Velvet e duas camadas diferentes de cream cheese.

Já o ovo Malévola (bruxa de "A Bela Adormecida") oferece uma dose quíntupla de chocolate: casca de chocolate ao leite e recheios de brigadeiro cremoso, bolo fofinho de chocolate, mousse e ganache "secreta", ambas também de chocolate.

Por fim, o Theodora, que homenageia a Bruxa Malvada do Oeste de "O Mágico de Oz", combina casca de chocolate branco saborizada com pistache, massa de biscoito, brigadeiro cremoso, mousse e ganache, todas também de pistache.

O Rainha de Copas e o Malévola de 400 g custam cerca de R$ 108. Já o Theodora, no mesmo peso, sai por R$ 138. Há preços promocionais durante este período, contudo.

Mais informações em: rendadeacucar.com.br

6. Ovo de pistache com Limoncello

Ovo de pistache com Limoncello, da Made by Nina Imagem: Divulgação

O pistache está na moda na confeitaria este ano e, não à toa, ele aparece nas criações de diversas das docerias desta lista.

A estrela da Páscoa da marca paulistana Made by Nina é o ovo de pistache com Limoncello — aquele licor de limão tipicamente italiano que aqui dá as caras na ganache do recheio. Já a casca de chocolate branco é que recebeu a oleaginosa verde.

A unidade de 350 g sai por R$ 219.

Mais informações em: madebynina.com.br ou instagram.com/madebyninadoceria

7. Ovo de 'caviar'

Calma, não são as ovas do peixe que você vai encontrar dentro deste ovo: a confeiteira Mariana Junqueira utiliza uma base de ovo de chocolate ao leite com ganache de chocolate branco recoberta pelo caviar de vanilla (ou baunilha, como a conhecemos no Brasil) na calda de framboesa. O tal caviar do doce é preparado com favas de baunilha 100% naturais, garante.

O lançamento deste ano sai por R$ 468,80 pela unidade de 650 g.

Mais informações em: marianajunqueira.com.br

8. Ovo de cannoli

O tradicional doce italiano, uma espécie de canudo de massa frita recheada com saborosos cremes, não é apenas a inspiração dos sabores desta linha de ovos de Páscoa, mas também aparece como recheio de cada unidade.

São três os sabores dos ovos —e dos cannoli— do Locale Caffè, em São Paulo. Todos os três possuem uma casca de chocolate com crocante de cannoli. A diferença está nos recheios: um tem brigadeiro com um mini cannoli de brigadeiro por cima no primeiro, recheio de doce de leite com nozes com mini cannolo de doce de leite no caso do segundo e, por fim, recheio de brigadeiro de pistache com mini cannoli de pistache no terceiro.

Todos estão disponíveis em unidades de 450 g por R$ 149.

Mais informações em: linktr.ee/localecaffe e localecaffe.com.br

9. Ovo de Ovomaltine

É o ovo "mais industrializado" da nossa lista, mas merece destaque por ter o sabor do achocolatado que os brasileiros amam no sorvete, no milk-shake, no brigadeiro...

O ovo de Ovomaltine da Brasil Cacau, que tem lojas e site atendendo a todo o país, tem casca de chocolate ao leite e recheio cremoso e crocante à base de Ovomaltine.

Também faz parte da linha o lançamento da minitrufa de chocolate branco, com recheio do achocolatado combinado à avelã.

Enquanto o bombom de 12 g sai por R$ 2,50, o ovo de 400 g custa R$ 87,90.

Mais informações em: brasilcacau.com.br

10. Ovo de figo com Champanhe

Ovo de figo com Champanhe da Confeitaria DAMA Imagem: Ricardo D?Angelo/Divulgação

A tradicional rede paulistana Confeitaria Dama fez em 2024 uma releitura de seu antigo sabor de ovo de vinho do porto com figo e trouxe a versão com Champanhe.

Decorado em uma vibrante pintura roxa cintilante, o doce tem casca de chocolate amargo e recheio com ganache de chocolate branco e pedaços de figo turco. Segundo a marca, o toque alcoólico é "suave".

O ovo de 450 g sai por R$ 215.

Mais informações em: confeitariadama.com.br

11. Ovo de Mil-Folhas

Ovo de Mil-Folhas da bake sale. Imagem: Divulgação

O chef José Paulo Rossetti, que comanda a confeitaria paulistana bake sale., tem algumas criações curiosas em seu cardápio de 2024, como o ovo de Piña Colada. Mas é o ovo de mil-folhas que se destaca mesmo, graças à casca de chocolate branco e dois recheios diferentes: um lado com ganache de baunilha, enquanto a outra metade possui doce de leite e massa folhada da casa.

A unidade de 500 g sai por R$ 159,90. Encomendas podem ser feitas até 20 de março.

Mais informações em: instagram.com/bakesale_store e bake-sale.goomer.app

12. Ovo de limão e tapioca

A rede de chocolates Dengo —com lojas na Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo (além de seu e-commerce)— traz este ano um ovo simples, mas de sabores sofisticados: o Quebra-Quebra, para quem não gosta de ovos recheados, que é feito com chocolate branco, limão e crocante de tapioca com coco.

A unidade de 260 g custa R$ 129,90.

Mais informações em: dengo.com.br

13. Ovo de alfajor

A tradicional marca de alfajores argentinos Havanna tem duas versões em que o doce feito à base de doce de leite e chocolate meio amargo está encrustado na casca de chocolate ao leite ou na de chocolate branco.

Tanto o ovo branco quanto o ao leite estão disponíveis em 630 g e saem por R$ 159,90.

Mais informações em: havanna.com.br

14. Ovo de wafer

O biscoito folhado dá o ar da graça no meio deste ovo de corte de recheio generoso, que intercala camadas da sua massinha fina com Nutella. A casca é de chocolate ao leite decorado com lascas douradas.

A unidade do best-seller da confeitaria paulistana Cora Pâtisserie, que foi repaginado em 2024, tem 380 g e preço de R$ 270.

Mais informações em: linktr.ee/corapatisserie

15. Ovo Diamante com Nutella

Os ovos da Carmella enchem os olhos pelo design, especialmente este em formato de diamante, mas em cor de ouro. No entanto, seu diferencial é o que está por dentro: a casca de chocolate ao leite é recheada com Nutella e um crocante da casa.

Duas versões estão disponíveis: a de 320 g, que custa R$ 185, e a de 600 g que sai por R$ 299.

Mais informações em: instagram.com/carmellapatisserie