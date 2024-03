Pênis no papel higiênico: ex-participantes detalham masturbação no BBB

Participar de um reality show é abrir mão da privacidade em todos os momentos, inclusive aqueles mais íntimos, como, por exemplo, se masturbar. A masturbação em frente às câmeras pode significar constrangimento para muito gente e uma opção seria o banheiro, mas não necessariamente se você estiver no BBB.

Ao contrário de A Fazenda, o reality da Globo tem câmera até dentro do banheiro. Embora as imagens não sejam exibidas ao público, elas são acessadas pela produção. Tiago Abravanel recentemente contou que não se incomodou com esse detalhe e se aliviou no banheiro em duas ocasiões no BBB 22.

Outras ex-brothers e ex-sisters também fizeram pouco caso das câmeras ou encontraram um truque para aliviar a tensão no cinco contra um.

Rafinha

Rafinha Ribeiro, vencedor do BBB 8 Imagem: Reprodução/Instagram

O campeão do BBB 8 contou com o auxílio de um rolo de papel higiênico para se masturbar. Em entrevista ao humorista Maurício Meirelles, no Bate Boca Brasil, o influenciador digital não escondeu que teve dificuldades para controlar seus desejos sexuais.

"No começo, eu me segurava. Não fazia nada. Mas quando dormia, acordava arrebentado, porque sonhava. Aí criei uma tática: deitava na cama, tirava o fio do microfone para ele continuar ligado, mas não transmitir som. O problema era o movimento. Então, deitava de lado e usava o miolo do rolo de papel higiênico para ter contato com outra coisa que não fosse eu. Fazia o movimento e depois jogava no vão da cama", revelou.

Gil do Vigor

Gil do Vigor Imagem: Marcos Duarte @marcospbduarte

Em uma das festas finais do BBB 21, Gilberto Nogueira, ficou alegre demais com a bebedeira e confidenciou a João Luiz e Pocah que havia se masturbado no confinamento. "Olha, eu tenho um segredo. Eu já (me masturbei), entendeu?", disse Gil do Vigor, gesticulando com as mãos, mas pedindo para os brothers não mencionar a palavra.

João entendeu a mensagem do brother: "Você conseguiu?", indagou. "Você teve cabeça pra isso?" acrescentou Pocah.

Aos risos, o economista afirmou que não estava ligando para nada além do prazer. "Ah, eu nem lembro que tem câmera", brincou.

Daniel Lenhardt

Daniel Lenhardt posa nu em meio à natureza Imagem: Reprodução/Instagram@daniellenhardt

O modelo entrou no BBB semanas depois do início do reality, mas nem isso foi suficiente para afastar a necessidade de se tocar na medida em que permanecia na casa. Durante participação ao youtuber Matheus Mazzafera, ele admitiu que se masturbou no banheiro. "Foi bem de boa, uma vez só", contou.

Matheus Lisboa

Matheus Lisboa Imagem: @marianapekin

Lisboa foi confinado na décima sexta edição do programa e, no ano seguinte, foi para A Fazenda. No programa da Record, ele contou para os colegas que se masturbou dentro do reality global.

"Tem um vídeo meu na internet e de fato é verdade. Eu estava com a cara pra fora do edredom, minhas pernas estavam levantadas, mas na hora… Eu faço uma cara…", relatou.

Adrilles e Fernando

Adrilles Jorge Imagem: Reprodução

Os dois participantes do BBB 15 confidenciaram para Mariza que não conseguiram ficar sem se tocar dentro do reality.a Adrilles confidenciou que se masturbou no banheiro do quarto do líder. Já Fernando disse que se masturbou debaixo do edredom e Adrilles ficou espantado: "Que nojo", disparou.

Fani Pacheco

Fani Pacheco Imagem: Reprodução/Instagram

Uma das participantes mais lembradas do reality, Fani contou que se tocou em sua segunda passagem pela casa, em 2013. Durante conversa com Anamara, a modelo contou que "se aliviou". Ainda, ela explicou que no BBB 7 ficou de boa, sem tocar suas partes íntimas para se aliviar.

"No outro Big Brother eu não tive coragem, mas nesse eu sou uma mulher moderna, uma mulher bem resolvida. Estou aumentando a serotonina, que é de graça. Viva a liberdade sexual das mulheres", declarou na época.

Naquela mesma edição, Nasser também disse ter se masturbado no reality. O professor de inglês afirmou que "não tem como ficar sem" e que costuma fazer mesmo dentro do programa: "Aqui também, não tem como ficar sem".