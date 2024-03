Após noite de amor sem proteção, Olavo quebra as pernas de Bebel com pedido

Nas próximas reviravoltas de "Paraíso Tropical", Taís propõe uma parceria a Evaldo, mas este, longe de perdoá-la, anuncia sua intenção de denunciá-la. A tensão entre os dois atinge seu ápice em uma briga intensa, culminando na queda fatal de Evaldo ao colidir com uma mesa.

Diante da tragédia, Taís, consumida pelo desespero, decide encenar um assalto para encobrir os acontecimentos. Foi nesse momento que Paula, observadora atenta, avista Taís deixando o Copamar. A descoberta do corpo caído leva Paula e Eloísa ao local. Nesse cenário caótico, Taís procura Ivan para ser seu álibi. ,

A revelação de um suposto relacionamento entre Ivan e Taís deixa Lúcia atônita, o que a leva a compartilhar a informação com Daniel e Paula. Paula, por sua vez, desconfia da veracidade do álibi ao lembrar-se de ter visto Taís deixando o Copamar.

Decidida a esclarecer os fatos, Paula agenda um encontro com Taís, enquanto Lúcia e Clemente tomam a drástica decisão de expulsar Ivan. O encontro entre Paula e Taís na residência de Daniel é marcado por uma tensa gravação da conversa entre as irmãs. Paula confronta Taís, expondo ter presenciado sua saída do Copamar.

Em resposta, Taís alega que foi um acidente e rejeita a ideia de se entregar. Em meio à incerteza, Taís busca tranquilizar Ivan, assegurando que Paula carece de provas substanciais. O nervosismo toma conta quando eles avistam Daniel deixando o prédio, temendo que sua confissão tenha sido gravada.

Enquanto isso, Olavo impõe uma proibição a Bebel, proibindo-a de jantar com outro homem. Determinada a proteger seus segredos, Taís afirma que Paula terá que desaparecer.