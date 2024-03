Em cena violenta, Taís mata personagem e dá volta por cima com plano

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Taís propõe sociedade a Evaldo, mas ele não a perdoa e diz que vai denunciá-la. Os dois brigam. Evaldo cai e bate com a cabeça em uma mesa e morre. Taís, desesperada, simula um assalto.

Paula vê Taís sair do Copamar. Paula e Eloísa encontram Evaldo caído. Taís pede que Ivan seja seu álibi. Lúcia se assusta quando Rangel diz que Ivan e Taís têm um relacionamento. Lúcia conta para Daniel e Paula que Ivan é álibi de Taís.

Paula comenta que o álibi é falso, pois viu Taís saindo do Copamar. Paula marca encontro com Taís. Lúcia e Clemente expulsam Ivan. Taís encontra com Paula na casa de Daniel, ele grava a conversa das irmãs. Paula conta que viu Taís saindo do Copamar. Taís diz que foi um acidente e que não vai se entregar.

Taís tranquiliza Ivan, pois Paula não tem provas. Os dois veem Daniel saindo do prédio e temem que ele tenha gravado sua confissão. Olavo proíbe Bebel de jantar com outro homem. Taís diz que Paula vai ter que desaparecer.