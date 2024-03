Oscar: John Cena recebe proposta de R$ 2,5 mi de site adulto após 'nudez'

John Cena, 46, teve uma oferta milionária para fazer uma performance durante 1 hora em uma plataforma de conteúdo adulto. Ele teria que aparecer totalmente nu.

O que aconteceu

O dono do site de conteúdo adulto CamSoda, Daryn Parker, procurou o lutador de WWE depois de sua participação marcante no palco do Oscar. A empresa ofereceu o valor de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões, para Cena fazer um show ao vivo e sem roupas na webcam.

No e-mail enviado para o ator, Parker o elogiava por "estar em ótima forma" e que estava assistindo grandes momentos do lutador no ringue. As informações foram divulgadas pelo jornal The Mirror do Reino Unido.

"Há muitas pessoas que adorariam ver você tirar seus icônicos Jorts (um tipo de bermuda) e ver os verdadeiros 'cinco embaralhamento dos nós dos dedos". Em inglês, five knuckle shuffle, que pode ser traduzido como 'cinco embaralhamento de nós dos dedos', é uma referência com duplo sentido a um golpe assinatura de John usado por ele em lutas e à uma gíria britânica para falar de masturbação.

O ator foi um dos destaques da premiação do Oscar no último domingo (10), ao entregar o prêmio de "Melhor Figurino" nu, apenas com um envelope cobrindo a região íntima. Depois, foi revelado que John Cena usava um tipo de tapa-sexo, que cobria completamente seu bumbum.