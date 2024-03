Diretor de doc sobre Ninho espera 'olhar mais humano' de torcidas rivais

A Netflix lança quinta (14) o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia", sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou dez crianças em 2019. Baseada em uma ideia original do UOL e com produção da Fábrica, a série tem três episódios.

Em entrevista a Splash, o diretor, Pedro Asbeg, disse que tem esperança de que a série faça com que torcedores rivais que usam a tragédia para atacar flamenguistas tenham um "olhar mais humano".

"É triste e inacreditável. Outro dia, li uma pessoa no Twitter que falava 'Forninho do Urubu'. Teve um Fla-Flu em que o goleiro do Flamengo jogou muito bem. Veio um tweet: 'Bem que ele poderia ter morrido naquele incêndio", conta.

Quero acreditar que pessoas que escrevem esse tipo de coisa sejam minimamente tocadas e transformadas a partir do contato que vão ter com as famílias desses meninos, tenham olhar um pouquinho mais humano. [...] Isso não é um material para rivalidade de futebol. Então, se tudo der certo, esse trabalho pode transformar pessoas e o caso em si. Pedro Asbeg, diretor de "O Ninho"

"A rivalidade faz parte do futebol. Há coisas que acontecem dentro de campo, de jogo, que são usadas. 'Ah, um dia eu ganhei de você. Ah, aquele título'. Não a morte de dez jovens. Eu espero que série faça com que isso acabe ou diminua", completa.