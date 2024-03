O cotidiano de tapete vermelho, entrevistas e filmagens do cachorro Messi

Messi, 7, cãozinho da raça border collie, tem seu dia a dia registrado nas redes sociais por sua tutora, Laura Martin Contini.

No perfil "lauraandmessi", Laura, responsável pelo cachorro, divide o cotidiano badalado com entrevistas, premiações, treinamentos e viagens. Messi ganhou fama com sua atuação impressionante em "Anatomia de uma Queda", indicado ao Oscar de "Melhor Filme" neste ano. Até então, o cão tinha um cotidiano pacato de adestramentos e truques, como saber andar de skate.

Com o sucesso do filme e do cãozinho, Messi e Laura passaram a frequentar tapetes vermelhos e até serem entrevistados. Ele foi agraciado com os prêmios "Melhor Bom Garoto" pela Academia de Artes Cinematográficas e com o Palm Dog, no Festival de Cannes (não oficial).

A dupla, que vive na França, fez uma passagem badalada por Los Angeles, Estados Unidos. Além de viajar de primeira classe, o cão e Laura conheceram pontos turísticos da Costa Oeste, como a calçada da fama - onde urinou na estrela de Matt Damon -, o letreiro de Hollywood e Venice Beach.

No perfil, há registros do pet sendo tietado por Ryan Gosling, Billie Eilish, Olivie Wilde e até Bradley Cooper.

Messi sendo entrevistado e na companhia da cantora Billie Eilish Imagem: Reprodução/ Instagram

Messi também passou pelo tapete vermelho do Oscar deste ano. Para não estressar o animalzinho, sua participação foi gravada antes de o evento acontecer.

Uma cena do cachorrinho "batendo" palmas para Robert Downey Junior vencendo a categoria de "Melhor ator coadjuvante", chamou atenção. Laura explicou como a cena foi gravada, com patas de cachorro falsas posicionadas na câmera. A imagem dos bastidores de Messi sentado na plateia aplaudindo o colega de profissão com a equipe ajudando a montar a cena viralizou.