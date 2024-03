Apreensão de macacos de Nicole Bahls iniciou investigação de tráfico animal

A apreensão de macacos no sítio de Nicole Bahls realizada pela Polícia Federal, em janeiro de 2023, iniciou uma investigação contra tráfico de animais silvestres.

O que aconteceu

Splash apurou que, a partir dos macacos resgatados na casa de Bahls, a PF iniciou uma investigação contra a captura ilegal, receptação e tráfico de animais silvestres. Nicole Bahls não é investigada na Operação Defaunação.

Três pessoas foram presas, nesta terça-feira (12), entre eles o bombeiro apontado como chefe do esquema. Segundo a polícia, a quadrilha falsificava documentos e selos públicos do Ibama e do Inea.

Animal debilitado foi encontrado preso em trailer na casa do bombeiro, no bairro de Araçatiba, em Maricá (RJ). Em Itaipuaçu, também em Maricá, um casal foi preso. Já em Itaipu, em Niterói, foram apreendidas cobras em caixas.