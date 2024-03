Natália confessa paixão secreta por Carol em 'Elas por Elas'

No capítulo de quarta (13), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Natália (Mariana Santos) confessa que é apaixonada por Carol (Karine Teles).

A confissão acontece durante uma consulta com sua psicóloga. "A gente tá um pouco afastadas. A Carol tá se envolvendo com outra pessoa, de novo. Não sei o que é isso: carência, vulnerabilidade, medo da solidão, mas acho muito estranho", diz a irmã de Pedro (Alexandre Borges) sobre a amiga.

Lígia (Paula Burlamaqui) começa a questionar a paciente. "Por que você se incomoda tanto com isso? Ela não tem o direito de tentar ser feliz? O que você sente quando vê ela com alguém?", pergunta a doutora. "Eu tenho medo que a Carol sofra, que façam mal pra ela, que não cuidem dela do jeito que ela merece. A Carol tem uma alma de menina. Quando vejo ela com alguém a sensação que eu tenho é de que ela tá perdendo tempo. Quando estamos juntas é tão bom, será que ela não percebe isso?", responde Natália.

Depois de ser colocada contra a parede pela profissional da saúde, a fotógrafa revela que é apaixonada por Carol. "Eu amo a Carol, Lígia. Eu sempre amei. Tá satisfeita, Doutora Lígia? Era isso que você queria? Que eu confessasse que eu sou apaixonada pela Carol?", grita a paciente.

Natália conta que nunca tinha falado sobre isso com ninguém. "Isso é um problema pra você, Natália?", questiona a psicóloga. "Não sei. Eu nunca falei sobre isso. Nunca assumi pra ninguém, nem pra mim mesma. Eu preciso me afastar dela e esquecer essa história. É melhor a gente não ter contato. Conviver com ela vai ser pior", afirma a tia de Marcos (Luan Argollo).

Natália (Mariana Santos) e Lígia (Paula Burlamaqui) em 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.