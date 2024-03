Meu namorado fica incomodado com meus amigos homens. O que fazer?

Controlar a vida de um parceiro nas relações amorosas, apesar de não ser uma atitude aceitável, é uma realidade comum, que muitas vezes é justificada como forma de cuidado. Uma seguidora de Universa nas redes sociais enviou uma mensagem sobre esse assunto para o quadro "Metendo a Colher".

"Meu namorado me pergunta sobre cada novo homem que eu sigo no Instagram, além de questionar detalhes sobre cada um que curte as minhas fotos. Ele fica muito incomodado com meus amigos homens em geral. Não sei o que fazer, já que são anos de amizade que valorizo e não quero cortar a relação".

Seguidora de Universa nas redes sociais

Para Cris Fibe, colunista de Universa, exigir que uma parceira corte relações com seus amigos é uma postura inaceitável e que demonstra uma tentativa de controle por parte do namorado.

"O isolamento dos amigos e das amigas é um grande sinal de alerta para relação abusiva. Não se isolem. Não percam os amigos que vocês já têm. E esse ciúme excessivo não é amor. Isso não é um sinal de carinho, ele quer controlar. Esse controle está bem ostensivo, não é aceitável". Cris Fibe

Toda segunda-feira, a jornalista Cris Fibe lê e tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa, a plataforma de conteúdo para a mulher do UOL. As seguidoras podem enviar suas perguntas na caixa de comentários do Instagram de Universa.