Mesmo sem atrações anunciadas, Coala Festival inicia venda de ingressos

Colaboração para Splash, no Rio

O Coala Festival, evento dedicado à música brasileira, chega à décima edição, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. E, mesmo sem ter nenhuma atração anunciada, a venda de ingressos já começou.

O que aconteceu

Em dez anos de existência, o festival promoveu vários encontros de grandes nomes da MPB. Entre eles, Elba Ramalho ao lado de Mariana Aydar; Gal Costa cantando com Tim Bernardes e Rubel; Jards Macalé com Ana Frango Elétrico; Marcos Valle ao lado de Céu e Joyce Moreno; e Fernanda Abreu com Marina Lina.

Nós mantemos a tradição de abrir a venda de ingressos sem revelar o line-up do Coala Festival, com preços mais acessíveis, para pessoas que confiam no nosso trabalho de olhos fechados e realmente frequentam o evento. Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador

Os valores do lote promocional são de R$ 270 (para dois dias de evento) e R$ 380 (para os três dias de apresentação). Clientes do cartão Elo podem adquirir os bilhetes no valor dos lotes anteriores. A venda de ingressos para apenas um dia estará disponível em breve.

Sempre tentamos manter um preço justo e diferentes formas de pagamento para que todas as pessoas possam comprar e curtir com a gente. Gabriel Andrade

Coala Festival 2024

Quando: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Onde: Memorial da América Latina (av.. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP

Quanto: R$ 380 (passe para três dias); R$ 270 (passe para dois dias); R$ 370 (cliente Elo; passe para três dias); R$ 260 (cliente Elo; passe para dois dias)

Ingressos à venda no site da Total Acesso.