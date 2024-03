Matteus e Isabelle devem formar casal? Parcial UOL mostra opinião pública

Isabelle e Matteus se aproximaram nos últimos dias no BBB 24 (Globo). Depois de dançarem juntos e brincarem um com o outro, eles acharam a atenção não só do público, mas de Beatriz, que questionou o envolvimento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na mais recente parcial da enquete publicada pelo UOL, atualizada hoje (12) às 16h, 42,46% do pública acreditava Matteus ainda não superou Deniziane e, por isso, o casal não deve seguir em frente.

No entanto, quase a mesma porcentagem, 42,19%, indicava que o público apoia a formação do casal e adoraria ver Matteus e Isabelle juntos.

A minoria, 15,53% dos votos, acreditava que o romance poderia atrapalhar o jogo de ambos.

BBB 24 - enquete UOL: você apoia um romance entre Isabelle e Matteus? Resultado parcial Total de 2591 votos 42,69% Apoio, adoraria ver os dois juntos 41,95% Não, ele não superou a Deniziane ainda 15,36% Vish, vai atrapalhar o jogo dos dois Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2591 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash