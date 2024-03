Mãe de Alane saí em defesa da filha e manda recado para Yasmin

Após Yasmin expor os xingamentos dirigidos a Alane entre os amigos e ameaçar agredi-la, a mãe da bailarina, Aline Dias, se manifestou nas redes sociais.

O que aconteceu

Durante ação na casa do BBB 24 (Globo), hoje (12), Yasmin se irritou com Alane e compartilhou com os amigos a vontade que estava de bater na sister.

"Tô no meu limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela", disse a modelo aos amigos.

A fala de Yasmin repercutiu na internet e chegou na mãe da bailaria que saiu em defesa da filha.

"Pois experimentaaaaaa, que vais me conhecer pessoalmente em 2 tempos!!!!!!!!!!!!!", comentou a Aline Dias em uma publicação nas redes sociais.

Além disso, a mãe de Alane compartilhou o vídeo de Yasmin ameaçando a filha em suas redes sociais e mandou recado: "Presta Atenção! Experimenta".

