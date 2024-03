Luana Piovani revela que teve água cortada por problema com banco; entenda

Luana Piovani usou suas redes sociais para compartilhar detalhes de uma situação delicada pela qual está passando. Nesta terça-feira, 12, a atriz explicou que teve a água de sua casa cortada e que não consegue pagar as compras de supermercado por causa de um problema envolvendo seu banco, o Millennium BCP.

"Estou com um compromisso, gente me esperando em casa, vim no supermercado e essa bomba de banco não funciona. Vou marcar de novo aqui o Millennium [...] Bom, o meu cartão de crédito não passa, não consigo passar com o MB WAY, que aqui seria o débito", disse.

Luana ainda revelou que por não conseguir pagar por suas compras, teve que deixar as sacolas no supermercado. "Deixei minhas compras no supermercado, vou ter que ir amanhã pessoalmente de novo pela terceira vez ao banco para saber o que está acontecendo que não consigo acessar meu dinheiro."