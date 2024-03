João Vicente de Castro diz que tinha medo de ser taxado como ruim no sexo

João Vicente de Castro, 40, admitiu que já foi "escravo de fama" em relação ao medo de como seu desempenho no sexo poderia repercutir devido ao fato de ele ser famoso.

O que aconteceu

Ator participou, nesta terça-feira (11), do programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube. Ao ser questionado se fica "tenso" com a possibilidade de repercutirem sua performance na cama, dado que ele é famoso, o ator admitiu que essa já foi uma preocupação.

Castro refletiu sobre as imposições sociais, sobretudo pelo fato de vivermos em uma "sociedade falocêntrica". O artista pontuou que, dentro desse cenário, "o homem tem que ser o fodedor, que não para [de meter], que não goza, que dá 10, 20 [transas seguidas]", enquanto a mulher é podada sexualmente. "Então nesse encontro acontece a mulher falando 'não sou dessas', e o cara falando 'eu como todas as vezes que você quiser'".

O famoso disse que há alguns anos passou a refletir sobre esses estereótipos e buscou se libertar, mas afirmou que por muito tempo foi "escravo de fama". "Foi até uma coisa interessante que aconteceu comigo: teve uma hora na minha vida que pensei 'preciso, talvez, construir uma família, conhecer uma mulher que seja minha parceira, que [ela] tenha coisas que eu aprecie, e que eu tenha coisas que ela aprecie'".

Mas aí eu pensei: 'porra, será que de todas essas meninas que eu encontrei nenhuma me interessa?' Aí comecei a pensar 'não, é porque eu nem ouvi [essas mulheres]'. É tanto ritual que você não percebe a pessoa que está ali, é uma espécie de teatro, um personagem que não tem defeitos, vulnerabilidades. Desde então, comecei a mudar, olhar para a pessoa e falar 'talvez eu não esteja a fim'. Então foi uma mudança boa na minha vida. Mas, sim, já fui muito escravo de fama.

— João Vicente de Castro

João Vicente de Castro também contou que atualmente está solteiro e, embora tenha a fama de ser pegador, destacou que já viveu muitos relacionamentos longos, alguns com famosos como Sabrina Sato e Cleo.