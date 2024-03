João Pedro e Sandra se conhecem e trocam farpas em 'Renascer'

No capítulo de quarta (13), da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) se conhecem.

Depois de brigar com Egídio (Vladimir Brichta), a filha do coronel sai para passear de cavalo. "Não é só porque a moça é essa buniteza toda que vai trazer o bicho na corda curta", afirma o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) ao encontrar a estudante de Direito sem paciência com o animal.

Sandra dá uma resposta atravessada para João Pedro. "Eu dispenso a ajuda... Mas, se você puder me poupar dos comentários machistas, já tá mais que de bom tamanho!", diz.

Após conseguir acalmar o cavalo, o irmão de José Venâncio (Rodrigo Simas) pergunta onde a moça mora. "Que fazenda?", questiona ele. "Do Coronel Egídio Coutinho... sou filha dele", informa ela.

Ao saber que Sandra é filha de Egídio e Dona Patroa (Camila Morgado), João Pedro a abandona sozinha. "Sai prá lá.! Vá pro diabo! Ô, peste!", grita o amigo de Zinha (Samantha Jones).

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.