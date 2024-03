Investimento bilionário, Senna e despedida: as novidades da Globo pós-BBB

A Globo anunciou novidades para o segundo trimestre de 2024.

Em evento destinado a jornalistas, a emissora informou que investirá R$ 5 bilhões entre conteúdos e direitos em todas as suas plataformas, envolvendo a plataforma Globoplay e todos os canais de TV.

As novidades da Globo

"Alma Gêmea", novela protagonizada por Priscila Fantin e Eduardo Moscovis, será a próxima estreia do Vale a Pena Ver de Novo.

Domingão com Huck ganha "primeira parte" nos domingos de futebol. Assim como foi anteriormente com Faustão, programa será exibido antes e depois dos jogos do Brasileirão.

Globo exibirá última temporada de "Sob Pressão". Episódios já estão disponíveis no Globoplay.

Lançamento do programa Tributo, que vai homenagear Lima Duarte, Laura Cardoso, Zezé Mota e Manuel Carlos.

Preta Gil assume o comando da próxima temporada do TVZ, no Multishow.

Túnel do Amor, reality do Multishow, ganhará terceira temporada

Conversa com Bial também será exibida no canal GNT

Globoplay trará documentários sobre Ayrton Senna e a tragédia do avião Air France, ocorrido em 2009.

Linha Direta e o projeto Falas, que exibiu programa especial na última sexta-feira (8), também voltarão à programação no próximo trimestre.

Som Brasil volta com homenagem ao Paralamas do Sucesso. Globo também segue investindo em festivais nacionais e regionais.

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank vão estrear programa na GNT. O Que Não Pode se Sacode pretende trazer linguagem da internet para a TV.

Que História é Essa Porchat? volta para a sétima temporada na Globo

Novos cenários nos telejornais

Os âncoras Renata Lo Prete, Roberto Kovalick e César Tralli apresentam novos cenários dos telejornais da Globo Imagem: Divulgação

Jornal da Globo, Jornal Hoje e Hora Um estreiam novos cenários, anunciou a Globo, ganhando reforço de tecnologia e ambiente interativo com uso de Realidade Aumentada e Inteligência Artificial. As mudanças começarão a ser percebidas a partir desta terça-feira (12) no Jornal da Globo e, na quarta-feira, dia 13, também no Hora 1 e no Jornal Hoje.

Com aproximadamente 15 metros de largura e 2,70 metros de altura, uma mega tela de LED vai compor o ambiente onde elementos virtuais poderão extrapolar a tela e aparecer em qualquer lugar do cenário.

"A proposta da criação de um ambiente interativo, junto à Realidade Aumentada, é uma forma de trazer uma nova narrativa ao jornalismo, mais imersiva e moderna, ampliando a proximidade do público através de novos elementos que se conectam com a história. A iniciativa está a serviço do processo criativo e dos talentos, facilitando a criação de efeitos visuais e gráficos, resultando em experiências únicas e imersivas em realidade aumentada e virtual", explica Fernando Alonso, diretor do departamento de Pós-Produção & Design da Globo.