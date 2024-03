Influenciadora ganha carro do marido após sexo com ator pornô: 'Fetiche'

A influenciadora Bruna Carlos ganhou um carro de R$ 200 mil após realizar o desejo do marido de vê-la com um ator pornô.

O que aconteceu

No OnlyFans e Privacy, Bruna fez uma performance com Jeferson Reis, ator pornô que já fez conteúdos com nomes como Andressa Urach.

Bruna explicou que esse é um fetiche do casal: "Meu marido é meu maior incentivador, temos uma relação livre e aberta hoje. Claro que no início era tradicional, tinha ciúmes e ninguém ficava com ninguém. Mas o tesão foi falando mais alto. É impossível manter uma relação presa, não acredito em fidelidade. E é fetiche nosso. Estamos nos realizando e faturando alto com isso. Foi um presentão [risos], não esperava".

O marido decidiu presenteá-la com um carro como uma recompensa pela cena de sexo: "Muito orgulhoso por essa cena. Ficou realmente muito excitante. Faço qualquer coisa por você, estou sempre ao seu lado. Obrigado por realizar meus fetiches, você é especial".