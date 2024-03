Indicada que perdeu o Oscar 15x, não gostou de ver Billie Eilish vencer

Um jornalista com acesso exclusivo assistiu o momento em que a compositora reagiu furiosa ao prêmio.

O que aconteceu

O repórter Matthew Belloni narrou o momento em que Diane Warren, 67, ficou muito chateada por perder a estatueta do Oscar para Billie Eilish e Finneas. Os irmãos venceram por "Melhor canção original" com "What Was I Made For?" do filme "Barbie".

Ariana Grande era responsável por revelar a categoria e pulou o nomes e créditos de todos os indicados, falando apenas dos vencedores. Ao ouvir o anúncio, Diane começou a correr pela orquestra em direção aos membros do conselho, responsáveis por definir os vencedores, para reclamar.

Eva Longoria, diretoria do filme "Flamin'Hot: O sabor que mudou a história", ao qual a musicista era indicada, viu sua reação e correu para o saguão. A situação foi narrada pelo repórter que acompanhou toda a cerimônia de dentro do Dolby Theatre e escreve para o veículo Puck.

Vale ressaltar que esta é a 15ª vez que Diane Warren concorre a categoria de "Melhor canção original", mas segue sem nenhuma vitória. Este ano, ela concorria pela música "The Fire Inside", interpretada por Becky G.