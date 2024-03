Idols na estrada: saiba tudo sobre as turnês dos grupos de K-pop

Poucas coisas movimentam mais qualquer grupo de fãs do que a confirmação de uma turnê mundial que chegará — finalmente — ao Brasil. O nosso "PLS COME TO BRAZIL" não é famoso à toa, e no K-pop isso ganha uma força maior ainda pois as datas na América latina são sempre as últimas a serem divulgadas.

No mundinho K-pop as turnês são geralmente concentradas nos Estados Unidos e no Japão, dois dos maiores mercados fonográficos do mundo. As paradas nesses países possuem muitas vezes setlists próprios, músicas cantadas na língua local, merchandising diferente e muitas (muitas mesmo) opções de datas e cidades.

Por aqui, o tratamento é outro, principalmente pelo custo-benefício de atravessar o Oceano com uma turnê com um retorno mais baixo. E existe sim um certo desinteresse, inclusive comercial, pois nos EUA os grupos vão a vários programas de TV, rádio, gravam MVs, fazem diversos passeios e por aqui é sempre show-hotel-aeroporto.

De qualquer forma, estamos sempre atentos ao que vem por aí, e 2024 promete ser um ano de turnês ainda maiores, em grandes estádios e arenas, com várias K-CONs (convenções) mundo afora e debut de grupos que finalmente rodarão o mundo pela primeira vez na carreira.

Abaixo, uma lista com as turnês que estão acontecendo, as que ainda vão rolar e as que esperamos ansiosamente que passem por aqui.

OnlyOneOf

O grupo OOO retorna ao Brasil com a turnê "dOpamine/Things I cant't say lOve" no dia 4 de abril, em São Paulo, no Studio Stage. Eles passarão ainda pelo Uruguai, Colômbia e México. Nos shows deles existe a possibilidade de tirar fotos individuais com os membros e os fãs criam momentos icônicos e marcantes gravados nas polaroids! Adoramos ver.

Mark Tuan

Bambam acabou de passar com a turnê dele por aqui, e agora é a vez de outro GOT7 chegar com seu show solo em terras brasileiras. Mark se apresentará no Cine Joia, dia 30 de maio, em São Paulo. Ele fará shows no Chile e no México também, todos na parte LATAM da turnê.

IVE

Gigantes em hits e vendas na Ásia, 2024 é o ano das IVE viajarem o mundo com a primeira turnê grande delas. "Show What I Have" está atualmente nos Estados Unidos, já passou pelo Japão, sul da Ásia, vai para a Europa no início de junho e chega aqui no Brasil no dia 26 de junho. Elas farão um único show no Espaço Unimed, em São Paulo. Depois, seguirão para México e Austrália. Essa sim é turnê mundial!

NCT Dream

Depois do sucesso da primeira vinda dos Dreamies ao Brasil, no ano passado, tudo indica que eles devem retornar ainda esse ano ao país. A turnê "The Dream Show 3" foi anunciada com datas na Ásia e um aviso de que dia 8 de maio serão divulgados shows entre agosto e setembro na América Latina. Será que eles voltarão ao Vibra? Jeno prometeu que seria um espaço maior, vamos acompanhar?!

Turnês que estão rolando mas nada de datas por aqui:

SHINee

Sonhar é preciso, e as shawols já viraram profissionais em esperar uma turnê mundial da SHINee por aqui. O grupo está fazendo shows pela Ásia com a "World VI : Perfect Illumination" e nenhuma movimentação de datas para a América Latina. Aceitamos datas de turnê solo do Taemin e do Key.

ENHYPEN

Uma turnê que já está na segunda fase e faz um sucesso enorme por onde passa é a "Fate World Tour", dos Enhypen. Com vários estádios e arenas lotadas, os queridos têm muitas fãs por aqui e certamente levariam muita gente a São Paulo. Engenes aguardam ansiosamente por esse momento.

The Rose

O grupo já é figurinha confirmada em diversos festivais mundo afora, já fez dois shows por aqui e esse ano está rodando o mundo com uma turnê bem grande, a "Dawn To Dusk". Eles já passaram por várias cidades americanas na perna norte-americana da tour, e irão fazer vários shows na Europa e no sul da Ásia. Por enquanto não temos nenhuma data por aqui, mas eles amam o Brasil e Woosung já disse que pretendem voltar em breve.

K-CONs

Uma das maiores tristezas do k-poper brasileiro é o fato de não existir K-CON Brasil/LATAM por aqui. O evento é o maior que existe no K-pop e já ajudou a promover uma série de grupos que hoje são enormes (BTS e Ateez são bons exemplos). Sabemos do extremo potencial que o país tem para um evento desse porte — vide Comic Con — e a força que seria reunir em uma única semana vários nomes de peso da indústria levaria muita gente a São Paulo.

Enquanto ficamos só no sonho, outras regiões do mundo são contempladas com edições cada vez maiores do evento. Em março, vai rolar a K-CON Hong Kong, em maio a K-CON Japão, em julho a versão americana em Los Angeles (uma das mais concorridas) e ainda existirão mais duas, sem datas divulgadas, uma na Europa e outra na Arábia Saudita.

Grupos que devem anunciar turnês em breve e já estamos guardando dinheiro para tal acontecimento:

Depois do melhor ano que tiveram em suas respectivas carreiras, com turnês enormes que lotaram estádios, arenas e domes, tanto Seventeen quanto Stray Kids fizeram uma merecida pausa. A expectativa é que ambos façam comebacks entre abril e maio e em seguida saiam com uma nova turnê, ou ao menos novas versões das anteriores.

Outro grande do K-pop que voltará em abril e deve anunciar turnê assim que o disco sair é o TXT. O grupo foi headliner de festival, viu um crescimento enorme de público na turnê e deve mirar em espaços ainda maiores para as Moas.

Já ZB1, cujo tempo de carreira será bem mais curto por ser um grupo temporário, já confirmou em live (Zhang Hao e Ricky confirmaram) que eles farão uma turnê mundial em breve. O grupo participará de várias K-CONs, mas deve rodar também com um show só deles. O comeback do grupo será em abril. Seguimos na espera por aqui, desejando muito ver isso de perto: