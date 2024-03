Globo confirma reprise de 'Alma Gêmea' no Vale a Pena Ver de Novo

Na tarde de terça (12), a Globo usou seu perfil nas redes sociais para divulgar que "Alma Gêmea", novela de 2005, será a substituta de "Paraíso Tropical" no Vale a Pena Ver de Novo.

O que aconteceu

A novela espírita, escrita por Walcyr Carrasco, será exibida no Vale a Pena Ver de Novo, logo após o fim da reprise da trama protagonizada pelas gêmeas Taís e Paula. Ainda não há uma data de estreia para "Alma Gêmea".

Essa será a segunda reprise da novela na tv aberta. A primeira reexibição aconteceu em 2009. No ano de 2022, "Alma Gêmea" também foi exibida no Viva, canal por assinatura do Grupo Globo.

A história tem como protagonistas Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis). A trama fala sobre o amor eterno de um homem e uma mulher tragicamente separados e que, cerca de 20 anos depois, voltam a se encontrar quando ela reencarna em um novo corpo.

A Globo fez o anúncio através do X (antigo Twitter) e do Instagram. "Fui eu que pedi sim! 'Alma Gêmea' é a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo! Amo tanto esse meu casal", escreveu a emissora na legenda da postagem.

O público ficou surpreso com o anúncio, já que, anteriormente, a Globo havia anunciado que o Vale a Pena Ver de Novo seria dedicada a reprises apenas de novela do horário das 9. "E por essa ninguém esperava, 'Alma Gêmea' vai substituir 'Paraíso Tropical' no Vale a Pena Ver de Novo", escreveu um usuário do X.

Fui eu que pedi sim! #AlmaGêmea é a próxima novela do #ValeAPenaVerDeNovo! Amo tanto esse meu casal pic.twitter.com/uEkAjrbjGd -- TV Globo (@tvglobo) March 12, 2024

e por essa ninguém esperava, #AlmaGêmea vai substituir #ParaísoTropical no vale a pena ver de novo pic.twitter.com/vhYCafJHdi -- (@kleandrooliverr) March 12, 2024

Para confirmarem #AlmaGêmea já, meu PALPITE é que reestreia, no máximo em 29 de abril. E que bom que aboliram a regra de que o #ValeaPenaVerdeNovo é exclusivo das 9.



PS: Se é pra vir Carrasco, pelo menos é uma das seis. https://t.co/lzn2ByxOQ0 -- Piero Vergílio - Jornalista Vê TV ? (@jornalistavetv) March 12, 2024