Ginecologista é preso no PR suspeito de abusar sexualmente de 8 pacientes

Do UOL, em São Paulo

Um ginecologista foi preso nesta terça-feira (12), em Maringá (PR), suspeito de abusar sexualmente de oito pacientes.

O que aconteceu

A Polícia Civil apreendeu documentos e bens pessoais do ginecologista, que podem ajudar na investigação. O inquérito foi instaurado em agosto do ano passado.

O médico ficava atrás das vítimas durante as consultas ou exames e cometia a importunação sexual. Segundo a delegada Paloma Batista, as pacientes relataram que se afastavam do ginecologista quando percebiam uma respiração mais ofegante, mas ele voltava a se aproximar.

O suspeito disse em depoimento que a proximidade era necessária para examinar os órgãos internos das pacientes. O abuso sexual duraria de cinco a dez minutos.

O ginecologista negou as acusações. Ele também disse que uma enfermeira ou assistente sempre acompanhava as consultas e exames.

No mês passado, os policiais já haviam cumprido mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao suspeito. Celulares e documentos foram levados.

O Conselho Regional de Medicina no Paraná disse que irá instaurar procedimento para apurar as denúncias. O órgão informou que o processo irá tramitar em sigilo e que o médico tem registro de especialidade em ginecologia e obstetrícia e área de atuação em ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia.

Importunação sexual. Vítimas de importunação sexual, qualquer ato sexual praticado contra a vontade da pessoa, devem denunciar à Polícia Militar ligando para 190 e também podem fazer a denúncia no Centro de Atendimento à Mulher pelo número 180 ou à Guarda Municipal número 153. O Disque-Denúncia também está aberto a esse tipo de caso, número 181, assim como o Disque 100 de Direitos Humanos.